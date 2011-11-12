Дочь Тимошенко: этот режим уже просто занимается пытками

Несмотря на то, что бывший премьер-министр Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко не может ходить и вставать, находясь за решеткой, у нее есть своя миссия и цель. Об этом рассказала в интервью "Радио Свобода" ее дочь Евгения Карр.

"Конечно, условия - ужасные, нечеловеческие. Я думаю, что не каждый мужчина бы выдержал такие условия, даже несколько дней. Но, знаете, действительно, такие испытания показывают характер человека. Потому что она знает, что она там не просто находится по каким причинам. Она там находится по политическим причинам. У нее есть миссия и есть цель. И надеюсь на то, что ее пребывание там и такое несправедливое наказание вызовут в дальнейшем какие-то изменения в обществе и приведут к чему-то положительному", - сказала она.

По ее мнению, моральное состояние Тимошенко говорит о том, что она - человек сильной воли.

"То, как она держится, и ее моральное состояние - это доказательство того, что она действительно очень сильная, человек сильной воли. Она - лидер. У нее есть своя цель, которой она предана, и сейчас даже это ее поддерживает. Это понимание того, что в Украине он нужен, что сейчас просто такой период, когда нужно собрать всю силу духа - держаться и не обращать внимания на какие-то условия", - отметила Карр.

По ее словам, "режим желает морально задушить Тимошенко".

"Они надеются довести маму до такого состояния, чтобы уже ничего не хотелось - ни участвовать в выборах, ни в политике, ни в общественной деятельности. Но это все делается зря. Я уверена - этого никогда не произойдет. У нас семья не так слаба, и мы не боимся давления, потому что нет никаких законных оснований, чтобы обвинить кого-то из ближайшего окружения Тимошенко", - подчеркнула Евгения.Также она выразила возмущение по поводу того, что в СИЗО проводятся следственные действия в самой камере.

"Это уже перешло черту всех унижений и преследований. Сейчас этот режим уже просто занимается пытками. Человек - лежачий, больной, а ее допрашивают прямо в камере", - добавила Карр.

Gazeta.ua