Нашеукраинец: один стул не делится на пятерых оппозиционеров

В партии «Наша Украина» считают, что процесс объединения оппозиции неминуем.

Об этом заявил председатель Центрального исполнительного комитета «Нашей Украины» Сергей БОНДАРЧУК в эфире программы «Сегодня. О главном» на телеканале ТВі, сообщает пресс-служба партии.

Он отметил, что оппозиция должна объединиться для защиты честных выборов. «Мы все должны понять – в 2012 году будет исторический момент для нашей страны – каким путем мы все пойдем. Поэтому главный вопрос – закон о выборах, по которому мы будем избирать себе власть», - сказал С.БОНДАРЧУК.

Он также отметил, что процесс объединения оппозиции непростой. «Если бы была моя воля, я бы объединился еще вчера. Но я не был кандидатом в Президенты, поэтому мне легко об этом говорить. А когда пять кандидатов в оппозиционном лагере, то один стул не делится на пять», - добавил С.БОНДАРЧУК.

Он отметил, что в процессе объединения будет отстаивать интересы своих однопартийцев. «К сожалению, «Нашу Украину» часто использовали в качестве управления кадров, чтобы прийти к каким-то должностям. Но было очень много людей, которые действительно работали на «Нашу Украину», однако, когда пришла к власти «помаранчевася команда», эти люди остались за пределами. Но они остались в партии, и я не могу их предать. Меня не интересуют те люди, которые были уже во многих партиях. Меня интересуют люди, которые являются позвоночником «Нашей Украины», и я хочу сделать все, чтобы вернуть их доверие», - отметил С.БОНДАРЧУК.

«Партия «Наша Украина», в отличие от многих других, является идеологической партией, и для меня очень важна та идеология, которую она исповедует», - подчеркнул он.