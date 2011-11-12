Сегодня 100 тюремных дней Тимошенко
09:09, 12 ноября 2011Политика
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«Батькивщина» собирает сторонников у СИЗО
12 ноября исполняется 100 дней со дня ареста экс-премьер-министра, председатели «ВО «Батькивщина» Юлии ТИМОШЕНКО и ее содержания в Лукьяновском СИЗО.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской организации «Батькивщина», в 17.00 объявлен сбор сторонников и активистов партии на акцию поддержки под стенами СИЗО (ул. Дегтяревская, 13). В ходе акции будет устроен флеш-моб.
Дополнительная информация по телефонам: 527-70-75, 096-334-30-05.
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