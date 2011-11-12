Дело об избиении рыбаков на барском пруду "рассыпается"

В Первомайском районном суде Черновцов завершилось судебное следствие по делу об избиении рыбаков в Заставновском районе бывшим председателем райгосадминистрации Михаилом БОЙЧУКОМ, его братом, зятем и двумя охранниками частного пруда.

Как передает корреспондент УНИАН, последним показания давал бывший председатель райгосадминистрации М.БОЙЧУК. Свою вину он признал частично, указав на то, что расследование уголовного дела «осуществляли необъективно», поскольку не было воссоздания на месте событий и очных ставок с пострадавшими.

Судебное следствие завершилось после двухнедельного перерыва. На предпоследнем заседании государственный обвинитель по делу и адвокат пострадавших подали ходатайство о назначении повторной комиссионно-судебной экспертизы, но чтобы в этот раз ее провели киевские специалисты, относительно пострадавшего Ивана АБРАМОВИЧА, который пострадал больше всех, и не отказался от своих показаний. Проведенная в Черновцах экспертиза засвидетельствовала, что у этого рыбака не было перелома двух ребер, хотя сразу после избиения врачи обнаружили переломы, а такие повреждения квалифицируются как телесные повреждения средней тяжести.

Председательствующий судья не поддержал ходатайство, заметив, что черновицкие эксперты дали «исчерпывающее заключение». Судья зачитал заключение черновицкой экспертизы, согласно которому этот рыбак получил легкие телесные повреждения. Причем он допустил, что пострадавший мог получить травмы даже от падения еще до конфликта на пруду.

Адвокаты обвиняемых также ходатайствовали о вызове в суд эксперта-психолога, который дал бы заключение вывод относительно этого пострадавшего, однако судья отклонил ходатайство.

Четверо обвиняемых в избиении рыбаков дали показания, согласно которым пострадавшие якобы первыми набросились на охранников пруда, и возникла драка. Причем, по словам подсудимых, Михаил БОЙЧУК в конфликте не участвовал, он получил удар в грудь от одного из рыбаков, упал в болото, а из ноги выпал протез, «ведь он инвалид без ноги». Зять М.БОЙЧУКА, арендатор прудов, имел для охраны зарегистрированное пятизарядное ружье, и выстрелил для того, чтобы «испугать рыбаков», которые якобы напали на брата М.БОЙЧУКА. Охранники пруда, у которых в руках были деревянные биты, по их словам, тоже отбивались от рыбаков, но кто кого бил, не видели, потому что было темно.

Все четверо обвиняемых признали свою вину частично и раскаялись в совершенном. В ближайшее время ожидаются дебаты сторон.

В то же время на пресс-конференции в Черновцах 10 ноября прокурор области Петр КОВАЛЬ отказался признать, что дело в суде «рассыпается». Отвечая на вопрос журналистов о том, что фактически трое из четырех пострадавших рыбаков неожиданно отказались от своих показаний, прокурор отметил: «Пострадавшие не показания изменили, а заявили, что претензий к БОЙЧУКУ не имеют».

«Ну, они, может, уже и не имеют, а прокуратура претензии имеет. И будет и в дальнейшем поддерживать государственное обвинение на надлежащем уровне», - заверил П.КОВАЛЬ.

Как сообщал УНИАН, бывший председатель Заставновской РГА М.БОЙЧУК в апреле этого года вместе с родственниками и охранниками на частном пруду жестоко избили четырех рыбаков. Во время обыска в доме М.БОЙЧУКА следователи нашли огнестрельное оружие.

Уголовное дело в отношении бывшего председателя Заставновской РГА М.БОЙЧУКА было возбуждено областной прокуратурой по ч.2 ст.365 (превышение власти или служебных полномочий), ч.2 ст.127 (истязание), ч.1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины, и по обвинению еще четырех его сообщников в совершении преступлений, предусмотренных ст.27, ч.2 ст.365, ч.2 ст.127 УК Украины.

По словам пострадавших рыбаков Василия СЛОБОДЯНА, И.АБРАМОВИЧА и Николая МИХАЙЛЮКА, охранники пруда во главе с М.БОЙЧУКОМ били их битами то телу, приковывали наручниками к бетонным столбам, угрожали убить и бросить тела на дно пруда, «чтобы покормить рыб», а также стреляли из ружей в воздух, дав запуганным людям три минуты, чтобы убежать.