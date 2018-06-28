Экс-глава ВСУ Бойко: Обвинять судей Верховного суда - аморально

Виталий Бойко в 1994-2002 годах был председателем Верховного Суда Украины, считается одним из самых авторитетных украинских судей. Это именно тот судья, которого в пленках Мельниченко Леонид Кучма обещал подвесить на дереве. Именно Виталий Бойко спас Юлию Тимошенко в 2001 году от повторного ареста. Одновременно это он в 1978 году закрывал судимости Януковича.

Мы задали господину Бойко несколько вопросов.

Виталий Федорович, Генпрокуратура обвинила судейуголовной палаты Верховного суда Украины в том, что они незаконно меняли смертную казнь на 15 лет лишения свободы. Вы лично знаете судей ВСУ. Как вы это прокомментируете?

В Украине в 1999-2000 годах был временной лаг, когда по решению Европы отменили смертную казнь, а такое наказание, как пожизненное заключение, не вступило в силу. Поэтому в течение этого времени многие судьи принимали решения, исходя из того, что наиболее жесткой мерой наказания после смертной казни было пятнадцатилетнее заключение. Более того, по преступлениям, которые совершались в то время, тоже принималось решение - 15 лет. На тот момент из-за отсутствия пожизненного заключения это было вполне логичное судебное решение.

Я убежден, что все судьи Верховного суда принимали решения согласно своему видению. Презумпция невиновности касается всех. И бродяги, и президента. Если есть подозрения в вынесении заведомо незаконного решения, а это уже само по себе является составом преступления, то следует возбудить уголовное дело против судьи, провести следствие и направить дело в суд. Здесь почти нет ограничений. Сначала выясните, принималось ли заведомо незаконное решение, был ли виноват, имел ли материальный интерес. Все равны перед законом. А обвинить судью в том, что он совершил нечто плохое, - это аморально.

Когда мы написали статью о коррупционном скандале в ВСУ, мне звонили авторитетные юристы, которые высказывали такие мысли. Палата ВСУ по рассмотрению уголовных дел - крупнейшая по составу и наименее коррумпированная, там рассматриваются небизнесовые дела. И что на эту палату у власти меньше рычагов влияния, чем на другие. Поэтому такое обвинение всей палаты - это прямой шантаж судей с целью повлиять на избрание главы ВСУ. Вы согласны с такой оценкой?

У меня относительно всех членов ВСУ нет сомнений, что они не заангажированы в принятии решений и не имеют материального интереса. Тем более в уголовном деле, где Верховный суд выступает как кассационная инстанция. Ведь такие дела рассматривались судами общей юрисдикции первой инстанции, во второй инстанции, потом - в палате уголовных дел ВСУ. Я за все время председательства не слышал ни о каких скандалах относительно возможного злоупотребления при рассмотрении уголовных дел. Не слышал о таких скандалах и сейчас.

Но является ли уголовная палата крупнейшей в ВСУ?

В советское время и во время моего председательства была наибольшей. Ибо имела наибольшую нагрузку. Раньше же не было административных и хозяйственных исков. В основном это были гражданские дела между гражданами, отдельные споры между гражданами и юридическими лицами и большая нагрузка ложилась на тех, кто рассматривал уголовные дела. Поэтому возникала необходимость увеличить количество судей, специализацией которых были уголовные дела. Поступали непростые многотомные дела, которые рассматривались коллегиально. В то время практиковалась проверка уголовных дел в порядке надзора, если председатель и заместитель председателя ВСУ могли истребовать любое дело, чтобы исследовать, насколько законно приняли решение районный и областной суд. Тогда нагрузка была большая.

А сейчас другие подходы. Существенно поменялось количество дел. В частности, в уголовной палате. Думаю, количество судей там будет постоянно уменьшаться.

И возвращаясь к нашему вопрос ... Юристы утверждают, что именно судьи уголовной палаты, когда власти инициировали досрочное освобождение Онопенко, отказались выражать ему недоверие. Их несогласие дало Онопенко возможность остаться на должности ... Наши источники говорят, что судьи были возмущены тем, что начальника им навязывает власть ...

Мотивы судей, которые в прошлом году инициировали переизбрание председателя ВСУ были даже с моральной точки зрения бестактны и необоснованны, поэтому состав ВСУ не принял решения (28 из 47 судей ВСУ проголосовали в марте этого года, чтобы Онопенко остался на посту. - Авт.) Я не знаю , благодаря ли судьям уголовной палаты было сорвано голосование по досрочному освобождению Онопенко, ведь голосование было тайным. Но думаю, что у судей, которые имели большой опыт судейской работы, вызвали сомнения доводы коллег о необходимости досрочной отставки Онопенко. (Тогда Онопенко упрекали в чрезмерной заполитизированности. - Авт.) Видимо тот, кто инициировал отставку не учитывал, что вмешиваться в этот процесс не стоит. Ибо судьи также имеют свою позицию, которую могут выдать путем тайного председательства.

А как судьи ВСУ могут отнестись к тому, что власть "навяжет" им других ставленников - Самсина или Головина?

Отношения судей и власти, вопрос избрания судей - очень давний и очень острый. Кто может влиять на избрание судьи? Председателей Верховного и Конституционного судов могут выбирать только голосами судей этих судов. Как избираются другие председатели судов? Ранее президент назначал. А потом политики этот вопрос крутили, вертели, все время пытались повлиять, но забывали, что главная фигура в судебной системе - это судья. Он принимает решения от имени государства. Его решение является обязательным для всех.

В 2002 году я участвовал в обсуждении, оставлять у президента полномочия избирать судей. Все решили, что нельзя. Потом политики из разных институтов начали думать, как сделать так, чтобы иметь влияние на назначение председателя суда. Очень хотели иметь это влияние. Нашли. Высший совет юстиции может влиять на судей ВСУ.

Извините, но Высший совет юстиции по Конституции тоже не имеет полномочий влиять на это. Если посмотреть на состав Высшего совета юстиции, то там нарушается европейский принцип формирования органов, имеющих отношение к судебной ветви власти. Согласно рекомендациям Венецианской комиссии и европейских структур все судебные органы должны иметь не менее 50 процентов судей. А теперь посмотрите, кто является членом Высшего совета юстиции? Там есть три судьи, председатель ВСУ, остальные - представители исполнительной власти. Именно за это нас критикуют европейские органы.

И теперь подумайте, как такой орган может влиять на независимость деятельности судьи? Я был очень удивлен, когда на днях получил информацию от своих коллег из ВСУ о том, что их вызывают на заседание Высшего совета юстиции за решение о замене высшей меры наказания.

Это что, теперь члены ВСЮ, там где сидят прокуроры, адвокаты, так сказать, ученые, юристы, могут привлечь к дисциплинарной ответственности весь состав Верховного суда? У нас в этом вопросе много недостатков. Каждому хочется рулить судебной практикой. Но это противоречит принципам демократического государства и независимого правосудия.

Судебным символом прошедшей пятилетки могли быть такие фигуры, как вы и глава ВСУ Маляренко. А символом нынешнего судопроизводства являются фигуры Кивалова и Портнова. Они имеют отношение к формированию ВСУ?

Я не могу сказать относительно влияния двух упомянутых вами лиц на формирование Верховного суда. Но практика сегодня складывается очень негативная. Я в свое время был председателем Высшей квалификационной комиссии, которая, в частности, составляла представление на привлечение к ответственности судей областного уровня. Напомню, что судей ВСУ притягивает Высший совет юстиции. А судей районного и областного уровня - квалификационная комиссии. Тогда я был очень удивлен тем, что к нам обращались лица, отдельные юристы, народные депутаты с просьбой привлечь к дисциплинарной ответственности весь состав апелляционной комиссии, которая приняла "неправильное", на их взгляд, решение. Мы с таким отношением очень далеко зайдем с точки зрения обеспечения условий независимой деятельности судов. Судьи не должны оглядываться на чиновника или политика. Есть закон, есть его понимание, есть толкование КС, есть понимание верховенства права, и судья должен этим руководствоваться. У нас на словах все красиво, а на практике все не очень красиво.

Беседовала Маша Мищенко