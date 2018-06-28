Коррупционный скандал в ВСУ: власть готовится к выборам председателя Суда?

Если судьи на самом деле переживали за судьбы "невинно осужденных", им следует выйти на публику и показать эти дела. Предъявить обществу доказательства ... Это для них единственное спасение...

До вчерашнего дня Верховный суд Украины тихо жил своей неприметной церемониальной жизнью. Но вчера Генпрокуратура в лице заместителя генпрокурора Михаила Гаврилюка "взорвала" информпространство сенсационным сообщением. ГПУ заявила, что Высший совет юстиции открыл производство о нарушении судейской присяги членами Судебной палаты по уголовным делам ВСУ, которые в 2009-2010 годах незаконно изменили 15 лицам приговоры с пожизненного заключения на 15 лет лишения свободы. Более того, спикер ГПУ заявил, что весь состав судей этой палаты ВСУ "освобождал" лиц, совершивших крайне опасные для общества преступления. Т.е. судей Верховного суда обвинили в том, что они выпускали на волю преступников. Конечно, небескорыстно.

Генпрокуратура, которая до недавнего времени занималась преимущественно делами Тимошенко, нашла себе другое занятие. Раскрыла злоупотребление целой судебной палаты Верховного суда. И как вовремя! Как раз накануне избрания председателя ВСУ. Даром, что заместитель генпрокурора, который выступил с новостью, отметил, что открытие производства Высшим советом юстиции "отнюдь не связано с ротацией в Верховном суде», а также с переизбранием его председателя.

Сначала мы позвонили бывшему председателю Верховного суда Василию Онопенко. Он не отвечал на звонки прессы. И его можно понять: у него самого зять, Евгений Корнейчук, под уголовным делом ходит.

Потом я обзвонила знакомых юристов - чтобы услышать их мнение относительно последних событий. Часть из них убеждена, что суды первой инстанции порой принимают такие решения, которые Верховный суд просто обязан исправлять. Поэтому решение о пересмотре пожизненного заключения может быть вполне правомерным.

Вместе с тем адвокат Татьяна Монтян заявила следующее: "В Верховном суде сидят не боги, которые занимаются судьбами невинных страдальцев, это - очевидно. И мне трудно поверить, что они выносят бескорыстные решения. Но то, что их вдруг решили проверить накануне выборов главы ВСУ, - это тоже факт красноречивый. Я считаю, что этим судьям, если они на самом деле переживали за судьбы "невинно осужденных", стоит выйти на публику и показать эти дела. Предъявить обществу доказательства, что заключенным несправедливо дали квалификацию. Выбор здесь малый, очень узкий коридор, когда пожизненное меняют на пятнадцать лет. Поверьте, что если это решение было справедливым, это всегда заметно. И тогда общество поддержит судей Верховного суда. Но, по моим данным, сейчас судьи очень взволнованы, говорят, они не вникали в те дела, и стараются спрятаться коллегиальностью решений и даже свалить все на судью-докладчика. Впрочем, занимающихся этими судьями, интересует не справедливость, а их правильное голосование при избрании председателя ВСУ ".

Нам также удалось поговорить с сотрудником аппарата Верховного суда. Подаем наш разговор на условиях анонимности.

Вы лично верите в то, что судьи ВСУ могли принимать решения об изменении пожизненного заключения на 15 лет бесплатно?

Мне бы очень хотелось в это верить. Но я считаю, что когда Генпрокуратура делает такие громкие заявления, то при этом должна выставить все эти пятнадцать дел, проверить их и тогда выходить на пресс-конференцию. Сейчас в ВСУ проводится проверка. Кстати, в январе этого года ВСЮ уже приходила с такими же проверками, и все они ничего не обнаружили. Посмотрим, что будет сейчас.

У меня нет сомнений, что судей прессуют с одной целью - повлиять на процесс избрания главы ВСУ. Кстати, в информации, которую обнародовали СМИ, есть одна существенная неточность. Например, там пишут, что часть судей ушла со своих постов из-за скандала. Часть судей действительно ушла, но значительно раньше и по другой причине. В июле прошлого года Верховная Рада значительно урезала полномочия ВСУ, а также численность судейского корпуса. При этом кардинально менялись условия выхода на пенсию. Поэтому люди пенсионного возраста ушли сами, по собственному желанию ...

Известно, что в октябре, когда заканчивались полномочия Василия Онопенко, ВР приняла закон, которым Верховному суду возвращались полномочия. Автор законопроекта «регионалка» Ирина Бережная честно сказала, что проект она делала по заказу члена ВСУ Игоря Самсина при этом честно сказала, что полномочия Верховному суду вернут только под нового, «сильного» председателя. Сегодня внезапно всплыла кандидатура выходца из Макеевки Анатолия Головина из Конституционного суда, чью кандидатуру, говорят, поддерживает Администрация президента. Как вы думаете, кого поддержит пленум судей?

Хотел бы подчеркнуть, каким образом заблокировано избрание председателя ВСУ. Ведь срок полномочий Онопенко истек еще 29 сентября. То есть 30 сентября должен был состояться пленум Верховного суда. Но избрание нового председателя заблокировал Окружной административный суд Киева по иску одного из членов Николая Пинчука. Думаю, время потребовалось власти, ибо она сейчас согласовывает внутри своих групп кандидатуру нового председателя. Анатолий Головин может претендовать на эту должность потому, что законом "О судоустройстве и статусе судей" сделана "лазейка" для членов КС. То есть там появилась норма о том, что главой ВСУ может стать член КС.

Другое дело, кого поддержат судьи. Думаю, им не нравится ни тот, ни другой кандидат - Игорь Самсин. Анатолий Головин также будет человеком, насажденным сверху. Это же очевидно. Поэтому ни одного из названных судей не поддержали бы. Но власть "работает" с ними. Вчерашнее заявление Генпрокуратуры это подтверждает. Поэтому спрогнозировать, что из этого получится, несложно...

Маша Мищенко