Иващенко обвиняет Вовка в бездеятельности

Бывший врио министра обороны Украины Валерий ИВАЩЕНКО обвиняет председательствующего на судебном процессе по его делу в бездеятельности и требует обеспечения его конституционного права на получение лечения.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление-возражение В.ИВАЩЕНКО сделал сегодня во время очередного судебного заседания.

Как он отмечает в своем заявлении, 27 октября суд в очередной раз отказал в удовлетворении ходатайства его защитников относительно изменения меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей. При этом В.ИВАЩЕНКО отметил, что суд не принял во внимание заключение главного невропатолога Шевченковского района Киева, который констатировал наличие острого заболевания позвоночника, что может привести, если В.ИВАЩЕНКО не будет предоставлено надлежащее лечение в условиях стационара, к параличу и, как следствие, - к инвалидности.

«Учитывая тот факт, что на данное время никаких действий по моему лечению не происходит, а состояние моего здоровья продолжает ухудшаться, я выступаю против действий председательствующего судьи ВОВКА, который делает невозможным реализацию моего конституционного права на медицинскую помощь. Я не прошу, как неоднократно выражался председательствующий судья ВОВК, чтобы он меня лечил (таких возможностей он действительно не имеет). Я требую надлежащего обеспечения моих конституционных прав гражданина Украины, в частности на охрану здоровья и медицинскую помощь», - отметил в своем заявлении В.ИВАЩЕНКО, в очередной раз подчеркнув, что в условиях следственного изолятора такой медицинской помощи он получить не может, что официально подтверждено руководством СИЗО, и такая справка приобщена к материалам его дела.

«Но судебной коллегией во главе с судьей ВОВКОМ, - продолжил В.ИВАЩЕНКО, - вопреки объективным фактам отрицается наличие этого документа. Отвергая суть вопроса, которой является прогрессирующее существенное ухудшение моего здоровья с последующими негативными последствиями, председательствующий направляет рассмотрение вопроса в исключительно формальную плоскость с возложением ответственности за состояние здоровья так называемого спецконтингента, к числу которого относит и меня, на руководство Киевского следственного изолятора».

«Я считаю, что таким образом председательствующий судья ВОВК не обеспечивает реализацию моих прав», - отметил В.ИВАЩЕНКО.

Справка УНИАН. Главным управлением военных прокуратур Генеральной прокуратуры Украины 20 августа 2010 года было возбуждено уголовное дело по обвинению В.ИВАЩЕНКО в злоупотреблении служебным положением при подписании плана санации ГП МОУ "Феодосийский судомеханический завод".

В.ИВАЩЕНКО был задержан в августе 2010 года. Относительно него была избрана мера пресечения – взятие под стражу.

Со времени пребывания в СИЗО у В.ИВАЩЕНКО резко ухудшилось состояние здоровья.