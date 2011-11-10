ГПУ не комментирует «домыслы» жены Луценко
О втором деле против экс-министра
В Генеральной прокуратуре Украины называют «домыслами» заявление жены экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО о том, что против ее мужа прокуратура готовит еще одну уголовное дело.
Об этом УНИАН заявили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.
|Ирина Луценко
Как сообщалось, Ирина ЛУЦЕНКО 9 ноября заявила, что прокуратура готовит новое уголовное дело против ее мужа.
В частности, она сослалась на слова свидетеля Александра ПАНТЕЛИШИНА, который в ходе допроса по делу экс-главы МВД рассказал, что месяц тому назад его вызывали в прокуратуру по новому уголовному делу против Ю.ЛУЦЕНКО.
"Он сказал, что его вызывали по другому уголовному делу за каденцию ЛУЦЕНКО. Делайте выводы. Готовится новое уголовное дело", - отметила И.ЛУЦЕНКО.
Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года. Его содержат в Лукьяновском СИЗО.
Печерский районный суд Киева с конца мая рассматривает дело Ю.ЛУЦЕНКО.
По данным Генпрокуратуры, Ю.ЛУЦЕНКО инкриминируется завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц, превышение власти или служебных полномочий, что привело к тяжким последствиям, и злоупотребление властью, совершенное сотрудником правоохранительного органа.