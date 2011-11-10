ГПУ не комментирует «домыслы» жены Луценко

В Генеральной прокуратуре Украины называют «домыслами» заявление жены экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО о том, что против ее мужа прокуратура готовит еще одну уголовное дело.

Об этом УНИАН заявили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

«Это лишь домыслы жены ЛУЦЕНКО, и мы их не комментируем как безосновательные», - отметили в пресс-службе, добавив при этом, что эти слова «являются своеобразным средством защиты».

Как сообщалось, Ирина ЛУЦЕНКО 9 ноября заявила, что прокуратура готовит новое уголовное дело против ее мужа.

В частности, она сослалась на слова свидетеля Александра ПАНТЕЛИШИНА, который в ходе допроса по делу экс-главы МВД рассказал, что месяц тому назад его вызывали в прокуратуру по новому уголовному делу против Ю.ЛУЦЕНКО.

"Он сказал, что его вызывали по другому уголовному делу за каденцию ЛУЦЕНКО. Делайте выводы. Готовится новое уголовное дело", - отметила И.ЛУЦЕНКО.

Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года. Его содержат в Лукьяновском СИЗО.

Печерский районный суд Киева с конца мая рассматривает дело Ю.ЛУЦЕНКО.

По данным Генпрокуратуры, Ю.ЛУЦЕНКО инкриминируется завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц, превышение власти или служебных полномочий, что привело к тяжким последствиям, и злоупотребление властью, совершенное сотрудником правоохранительного органа.