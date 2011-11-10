Порошенко говорит, что власть усилила давление на бизнес

Глава Совета Национального банка Украины Петр ПОРОШЕНКО заявляет, что давление на бизнес со стороны органов власти в стране значительно усилилось.

Об этом он сказал в эфире ТВі, сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала.

"Коррупционное, административное, налоговое, очень жесткое, в том числе и криминальное давление на бизнес намного увеличилось. В первую очередь, со стороны организованной структуры власти. Очень четкая координация действий правоохранительных органов, прокуратуры, контролирующих органов. Когда нужно, они оказывают давление, но не с целью передела собственности, а с целью получения коррупционного дохода. Сегодня ни одна проверка не обходится без взимания взятки с экономики. И от этого не спасти никаким антикоррупционным законом, поскольку законы сегодня пишутся по-одному, а выполняются по-другому", - подчеркнул П.ПОРОШЕНКО.

Он отметил, что такие действия сильно сдерживают развитие национальной экономики, поскольку лишают ее необходимых в кризисный период ресурсов.

При этом П.ПОРОШЕНКО сообщил, что его бизнес не является объектом давления со стороны правоохранительных и контролирующих органов.