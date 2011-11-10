Луценко похвалил послужной список нового министра

Экс-министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО считает, что новый глава МВД Виталий ЗАХАРЧЕНКО продемонстрирует свой опыт работы в милиции через несколько месяцев.

Об этом Ю.ЛУЦЕНКО заявил в комментарии, переданном УНИАН адвокатами экс-министра.

"Что касается назначения ЗАХАРЧЕНКО, то я его не знаю. Его послужной список свидетельствует о серьезном опыте. А как он его использует, покажет время. Думаю, что необходимо дать новому министру два-три месяца проявить себя и свою команду", - подчеркнул Ю.ЛУЦЕНКО.