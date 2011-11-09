Власенко назвал дату рассмотрения апелляции Тимошенко

Апелляционный суд Киева 13 декабря начнет рассмотрение жалобы экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО на приговор Печерского райсуда столицы, которым она была приговорена к семи годам лишения свободы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам после встречи с Ю.ТИМОШЕНКО сообщил ее адвокат Сергей ВЛАСЕНКО.

«В соответствии с информацией, которую сегодня защита получила в Печерском районном суде, а именно Печерский районный суд назначает дату и время апелляции, апелляция будет рассматриваться 13 декабря в 11 часов», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

Отвечая на вопрос, известно ли, какие судьи будут рассматривать апелляцию экс-премьера, он сказал, что по имеющейся у него информации, жалоба Ю.ТИМОШЕНКО по состоянию на сегодняшний день еще проходила стадию регистрации и, соответственно, судьи еще не были назначены.

«Но вы знаете, есть такая у нас достаточно странная информация о том, что специально для того, чтобы не избирать судей с помощью компьютерной системы, приказом председателя суда судей уголовной палаты, так сказать, закрепили за районными судами. То есть, компьютер будет избирать не из всего состава судей уголовной палаты, а лишь из тех, которые приказом председателя суда закреплены за Печерским районным судом. А закреплены они за Печерским районным судом без каких-нибудь признаков квалификационных, а лишь, так сказать, по пожеланию председателя суда», - отметил С.ВЛАСЕНКО.

Таким образом, отметил он, определение судей, которые будут рассматривать жалобу Ю.ТИМОШЕНКО, будет «выбором без выбора».

Учитывая эту информацию, С.ВЛАСЕНКО сказал, что как народный депутат он завтра для того, чтобы подтвердить или опровергнуть эту информацию, направит соответствующий запрос на имя председателя Апелляционного суда с требованием предоставить ему информацию, что происходит и в соответствии с какой статьей закона.

Вместе с тем адвокат отметил, что по его информации, за Печерским районным судом закреплены те судьи Апелляционного суда, «которые наиболее зависят от власти, те, которые еще не прошли процедуру своего назначения, те, по которым открытые дисциплинарные производства, и так далее».