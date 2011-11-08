С коммунистами будут судиться из-за Сталина

Координатор Общественной инициативы «Обновление страны» в Запорожье Дмитрий ХАРЬКОВ требует демонтировать памятник И.Сталину.

Как сообщили УНИАН в Общественной инициативе, свои требования Д.ХАРЬКОВ изложил в иске, который направил сегодня в Орджоникидзевский районный суд г. Запорожья.

«Установление укказанного памятника в г. Запорожье, где я родился и постоянно проживаю, является незаконным и унижающим мою честь и достоинство, а также наносит тяжелые моральные страдания», - говорится в тексте иска.

Д.ХАРЬКОВ также напомнил, что «13 января 2010 г. Апелляционный суд г. Киева вынес Постановление, в котором четко отметил, что согласно заключению органа досудебного следствия, - Главного следственного управления Службы безопасности Украины - Иосиф Сталин считается виновным в организации Голодомора 1932-1933 гг. в Украине, то есть, виновным в смерти миллионов мирных жителей».

«Я убежден, что у нас достаточно возможностей в правовом поле, по закону, заставить коммунистов провести демонтаж повторно установленного памятника убийце миллионов украинцев. Я призываю всех подражать мой пример и судиться с ними. Коммунисты должны отвечать в суде!», - призвал Д.ХАРЬКОВ.

Как известно, вчера, 7 ноября, Запорожским областным комитетом Коммунистической партии Украины был восстановлен памятник бывшему руководителю СССР возле здания Запорожского ОК КПУ.

По информации «Обновления страны», никаких обращений к местной власти относительно разрешения на установление этого памятника не поступало.