Крымские татары припомнили «подвиги» Могилева

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Мустафа ДЖЕМИЛЕВ прогнозирует ухудшение межэтнической ситуации в Крыму в связи с ожидаемым назначением бывшего министра внутренних дел Анатолия МОГИЛЁВА премьер-министром Крыма.

В интервью Радио «Свобода» М.ДЖЕМИЛЕВ назвал назначение А.МОГИЛЁВА председателем Совета министров АРК «не самым удачным назначением».

«МОГИЛЁВ, когда возглавлял милицию здесь, сделал несколько поступков, которые усилили межнациональную напряженность. Это, в первую очередь, стрельба в безоружных людей на Ай-Петри в 2007 году. А главное – его открытое заявление в прессе с полным оправданием сталинских преступлений в отношении крымских татар и граждан других национальностей, которых депортировали по национальному признаку», – сказал М.ДЖЕМИЛЕВ.

«Если, конечно, МОГИЛЁВ не изменился радикально, а нет никаких оснований так думать, то можно прогнозировать усиление межнациональной напряженности», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, вчера, 7 ноября, Президент Виктор ЯНУКОВИЧ согласовал назначение А.МОГИЛЁВА председателем Совета министров Крыма, освободив его от должности министра внутренних дел.

Крымский парламент сегодня рассмотрит вопрос о назначении нового премьера автономии.

А.МОГИЛЁВ занимал должность министра внутренних дел с марта 2010 года, в 2007 году возглавлял Главное управление МВД Украины в Крыму.

Предыдущий премьер Крыма Василий Джарты умер в августе этого года.