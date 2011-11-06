«Афганцы» не собираются свергать Януковича и завтра штурмовать ВР

Заявление об участии организации ветеранов Афганистана "Никто, кроме нас" в создании Народного совета Украины является выдумкой.

Об этом заявил изданию Сегодня.uaзаместитель председателя правления организации Владимир СЕРДЮК.

«Мы действительно выступаем за роспуск парламента, но то, что мы принимаем участие в каких-то объединениях, которые хотят отстранить от должности президента, - это выдумки, которые распространяет господин ДАНИЛЮК (Александр ДАНИЛЮК – координатор гражданского движения «Спільна справа»- УНИАН)», - отметил заместитель председателя организации «Никто, кроме нас».

Как сообщал УНИАН, в субботу пресс-служба "Спільної справи" распространила информацию о том, что по инициативе общественной организации воинов-«афганцев» «Никто кроме нас», гражданского движения «Спільна справа» и еще ряда союзных общественных объединений образована Народная рада Украины, главной задачей которой определено отстранить от должности Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

"Никто, кроме нас" была наиболее активным участником акций под стенами парламента на прошлой неделе. Однако, по словам В.СЕРДЮКА, в акциях 7 ноября они не будут принимать участия.