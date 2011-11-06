В «Регионах» опасаются, что украинцы поднимутся и все заберут

Из акций протеста нужно делать серьезные выводы. Об этом в интервью "Газете по-украински"сказал народный депутат от Партии регионов Владимир Рыбак.

"Людям трудно, поэтому они и выходят на улицу. Из этих акций надо делать серьезные выводы. Вопрос номер один - повышение зарплат и пенсий. Это возможно только при росте экономики. У Украины очень хорошее будущее. Господь дал нам все. Собираем рекордные урожаи даже при низкой культуры земледелия. Могли бы накормить себя и купить за деньги от сельскохозяйственной продукции и газ, и другое необходимое", - заявил он.

У некоторых чиновников есть желание сократить выплаты чернобыльцам и ветеранам, рассказал Рыбак.

"Не подумав, напринимали целый ряд законов. В новых документах, разработанных правительством совместно с льготниками, уже не стоит вопрос о сокращении социальных выплат. Но не надо ставить вопрос" Как забрать деньги у чиновника? ". Потому что потом он будет деньги вымаливать, взятки брать. Каждому надо отдать свою. Или откажусь я от чего-то, или нет - вы больше не получите. Если бы нас было два-три миллиона, а не 46, то оно бы повлияло. Надо людей подтягивать к максимуму, а не делать всех нищими. А если мы пойдем по пути "сейчас у них заберем" - то все станут еще беднее ", - отметил Рыбак.

Углубление разрыва между бедными и богатыми - катастрофа, считает "регионал".

"Рано или поздно украинцы поднимутся и все заберут. Думаю, нам удастся такого избежать. Для этого надо, чтобы в стране был численный средний класс", - сказал он.