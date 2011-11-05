Мэр: в Луганске нет причин для межнационального конфликта

В Луганске нет причин для межнационального конфликта. Придание в СМИ инциденту 1 ноября с избиением иностранных студентов статуса межнационального конфликта не соответствует истине, заявил на встрече с журналистам городской голова Луганска Сергей КРАВЧЕНКО.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе городского совета.

По его словам, Луганск всегда был городом, в котором проживает много различных национальностей и на национальной почве практически не возникало конфликтов. «Мы всегда жили дружно. Безусловно, есть проблема, но она больше надуманная. Необходимо, чтобы слаженнее работала милиция, чтобы руководство институтов работало в этом плане. Я думаю, что это попытка дестабилизировать ситуацию в стране», - отметил городской голова.

Он считает, что в связи предстоящими выборами стало появляться много заказной информации. «Там чернобыльцы ломают заборы, там афганцы против, а тут еще и иностранных студентов бьют. Я убежден, что нет причин для межнационального конфликта. То, что пытаются разжечь конфликт, на мой взгляд, очевидно. Мы будем максимально делать все, чтобы Луганск был спокойным городом», - заявил С.КРАВЧЕНКО.

Как уже раньше сообщал УНИАН, 1 ноября примерно в 17.45 около 20 молодых людей 20-25 лет в медицинских масках с бейсбольными битами разбили стеклянные витрины и оборудование киосков шаурмы и мобильной связи. После этого они направились к общежитиям Луганского национального университета, где устроили драку с иностранными студентами.