Нардеп Ландик заявляет, что девушка хотела убить его сына Рому

Народный депутат Украины Владимир ЛАНДИК выступил с заявлениями, из которых следует, что ни он сам, ни его сын не только не раскаиваются и не видят ничего предосудительного в том, что его сын Роман долго и жестоко избивал Марию КОРШУНОВУ, но еще и хотят судить ее за эту драку.

Об этом пишет «Сегодня».

«Мало того, что она ударила первой, мы сделаем экспертизу, которая докажет, что была попытка убить или нанести тяжкие телесные повреждения! Она покушалась на жизнь Ромы. А если бы попала в висок графином, а там 300 граммов водки...», - сказал В.ЛАНДИК.

По словам депутата, «она пришла с мамой и адвокатом в мой рабочий кабинет, попросила, чтобы мы не инициировали возбуждение дела. Мне жалко их семью, мать этой девушки, но больше жалко своего сына».

По словам В.ЛАНДИКА, сам он в суд на Марию подавать не будет, но его сын, выйдя на свободу, будет решать, привлекать ли к ответственности М.КОРШУНОВУ.

У адвоката М.КОРШУНОВОЙ, Игоря ЗАЗЫМКИНА другая точка зрения. «Если будет возбуждено уголовное дело против нее, и мы увидим документы, тогда и будем говорить. Кто кого ударил первым - все это установит суд», - говорит адвокат, уточнив при этом, что ждать осталось недолго - первое заседание суда по делу состоится в ближайшие дни.

Как сообщал УНИАН, 4 июля 2011 года ночью в ресторане «Баккара» в Луганске сын народного депутата от Партии регионов В.ЛАНДИКА, депутат Луганского горсовета Р.ЛАНДИК избил М.КОРШУНОВУ.

7 июля прокуратура Луганской области возбудила уголовное дело в отношении Р.ЛАНДИКА по ч.3 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Он был объявлен в розыск и задержан в Краснодаре (РФ).

21 сентября Р.ЛАНДИКА экстрадировали из России в Украину для привлечения к уголовной ответственности, а 24 сентября - этапировали в Луганск.

26 сентября Ленинский районный суд Луганска оставил под стражей депутата Луганского городского совета Р.ЛАНДИКА до вынесения приговора.

31 октября стало известно о том, что депутат Луганского горсовета Р.ЛАНДИК и М.КОРШУНОВА подписали мировое соглашение.

Кроме того, М.КОРШУНОВА впервые после конфликта сделала официальное заявление в письменной форме. «Происшествие в ресторане «Баккара» было урегулировано еще 6-го июля, когда я вместе с Романом ЛАНДИКОМ написали заявления в прокуратуру о том, что у нас нет никаких, подчеркиваю никаких, претензий друг к другу. Я ничего не могу сказать плохого в отношении семьи ЛАНДИКА Владимира Ивановича и его сына Романа. Он хороший отец, пытается защитить своего сына и сделать всё от него зависящее по данному вопросу. Это достойно уважения. Мои родители поступили бы так же. Мы действительно достигли полного взаимопонимания», - отмечает в заявлении М.КОРШУНОВА. «Я сожалею, что всё так произошло, и что я была втянута в судебное разбирательство. Я не имею никаких претензий к ЛАНДИКУ Роману Владимировичу, как и он ко мне. У него скоро родится ребёнок, и я не хочу лишать его отцовской заботы. Он должен заниматься его воспитанием, а не сидеть в тюрьме», - отметила М.КОРШУНОВА.