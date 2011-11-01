Завтра чернобыльцы пойдут на Кабмин

Представители чернобыльских организаций, которые сегодня пикетируют Верховную Раду, обещают завтра провести аналогичную акцию возле Кабинета министров, где состоится расширенное заседание правительства при участии Президента Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявили на митинге организаторы акции протеста.

Сегодняшняя акция подходит к концу. На данный момент возле входов в здание Верховной Рады находятся немного больше 100 человек.