На Банковой говорят, что газовой войны с Россией не будет - 100%

Глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЁВОЧКИН заявляет, что газовые переговоры с Россией находятся на финальной стадии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время общения с журналистами.

«Продолжаются очень-очень сложные переговоры, но я должен сказать, что они находятся на финальной стадии предложений», - сказал С.ЛЁВОЧКИН.

Он прогнозирует существенный прогресс и положительный результат для Украины. «Газовой войны не будет. Это 100 процентов», - подчеркнул С.ЛЁВОЧКИН.

Отвечая на уточняющий вопрос, что он понимает под положительным результатом, С.ЛЁВОЧКИН сказал, что это снижение цены на газ.

В то же время он не ответил на вопрос, как Украина будет добиваться снижений этой цены, лишь заверил, что все будет проходить в национальных интересах Украины. «И это принципиальная позиция Президента», - сказал С.ЛЁВОЧКИН.