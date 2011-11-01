Левочкин не исключает визита Януковича в Брюссель

МИД Украины пока не называет дату визита Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Брюссель.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге руководитель пресс--службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.

“Сроки мы не называем. Переговорный процесс идет, мы имеем настрой на завершение этого переговорного процесса до конца этого года, и от хода переговорного процесса будут зависеть даты визитов украинских высокопоставленных должностных лиц в Брюссель”, - сказал он.

На вопрос, продолжает ли Украина настаивать, чтобы в Соглашении об ассоциации было зафиксировано положение о перспективах членства, А.ДИКУСАРОВ ответил, что в Украине понимают, что само по себе соглашение дает европейскую перспективу, но Украина является европейским государством, которое стремится стать полноправным членом Европейского Союза.

“Мы, конечно, на переговорах руководствуемся этими посылами и пытаемся найти компромиссные решения. Это сложные переговоры, они ведутся. Когда они завершатся, мы увидим те компромиссные решения, которые будут приняты переговорными группами”, - сказал А.ДИКУСАРОВ.

Как сказал журналистам глава Администрации Президента Сергей ЛЁВОЧКИН, не исключено, что такой визит состоится. В то же время, он напомнил, что на декабрь в Киеве запланирован саммит Украина-ЕС.