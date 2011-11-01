Литвин поможет соратникам Тимошенко попасть в СИЗО?
12:35, 01 ноября 2011Политика
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"Я буду обращаться к специалистам, к судьям"
Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН планирует провести консультации с юристами, чтобы предоставить возможность народным депутатам посещать в СИЗО экс-премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН заявил сегодня после Согласительного совета.
«Я буду изучать этот вопрос, обращаться к специалистам, к судьям, как этот вопрос регулируется и чем здесь можно помочь народным депутатам», - сказал В.ЛИТВИН.
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