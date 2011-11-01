Литвин поможет соратникам Тимошенко попасть в СИЗО?

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН планирует провести консультации с юристами, чтобы предоставить возможность народным депутатам посещать в СИЗО экс-премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН заявил сегодня после Согласительного совета.

«Я буду изучать этот вопрос, обращаться к специалистам, к судьям, как этот вопрос регулируется и чем здесь можно помочь народным депутатам», - сказал В.ЛИТВИН.