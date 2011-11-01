Нардеп: ЕС не откажется от Украины, даже если Янукович убьет Тимошенко

Руководитель Луганского обкома КПУ, народный депутат Украины Спиридон КИЛИНКАРОВ уверен, что «Евросоюз не откажется от Украины» из-за ареста Юлии ТИМОШЕНКО. Об этом он заявил журналистам на брифинге в Луганске 31 октября, передаёт «ОстроВ».

«На прошлой неделе пресса кричала о том, что из-за решения Печерского суда Евросоюз откажется от Украины. Я считаю, что Евросоюз никогда не откажется от Украины, даже если Виктор Федорович лично застрелит ТИМОШЕНКО на площади», - заявил депутат.