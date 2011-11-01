Эксперт подсказывает, где Клондайк для оппозиции

Проект Государственного бюджета на 2012 год может стать ключевой информационной площадкой для критики власти, особенно по части так называемых социальных статей. Такое мнение в комментарии УНИАН высказал директор GMT-group Анатолий ЛУЦЕНКО.

По мнению эксперта, «в этом контексте проект госбюджета – имиджевый Клондайк для оппозиции, которым она просто обязана воспользоваться. Поэтому меня как политического эксперта крайне удивляет информационная пассивность оппозиции с точки зрения критики темы госбюджета на следующий «избирательный» год. Конечно, можно сетовать на то, что власть имеет сегодня необходимое большинство для проведения любых решений через парламент, причем, без голосов оппозиционных депутатов. Однако это не значит, что тему можно попросту забыть накануне выборов. Обсуждение госбюджета является одним из первоочередных по важности вопросов».

А.ЛУЦЕНКО считает, что отсутствие со стороны оппозиционных партий массовой партийной критики проекта главного финансового документа года - это неиспользование «козырей» в игре против власти.

«Сегодня активными спикерами из оппозиционной среды «по бюджетному вопросу» являются Арсений ЯЦЕНЮК, Николай ТОМЕНКО и Наталья КОРОЛЕВСКАЯ. Но их голоса, как голоса «вопиющих в пустыне»: масштабной и продуманной информационной кампании по этой ключевой для избирателей проблеме, тем не менее, со стороны оппозиции не проводится», - считает политолог.