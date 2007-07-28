В списке Партии Регионов будут представители других политических сил
16:38, 28 июля 2007Политика
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Объясняет Борис Колесников
В избирательный список Партии регионов будут приглашены представители других политических сил.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам в Донецке заявил народный депутат V cозыва, председатель Донецкого областного отделения Партии регионов Борис КОЛЕСНИКОВ.
Он сказал, что "Партия регионов идет на выборы самостоятельно, но будет приглашать в свои списки ведущих политиков со стороны", "ни о каких квотах речи пока не было".
Б.КОЛЕСНИКОВ также отметил, что все вопросы о формировании избирательного списка будут решаться 4 августа на съезде Партии регионов.
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