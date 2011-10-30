Фирташ: Ни в какие Партии регионов я вливаться не буду

Глава совета директоров группы компаний Group DF Дмитрий ФИРТАШ не планирует вступать в ряды Партии регионов и участвовать в выборах в Верховную Раду Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, бизнесмен заявил это в воскресенье, отвечая на вопрос журналистов в Симферополе.

«Я не буду избираться в депутаты. Ни в какие Партии регионов я вливаться не буду», - сказал Д.ФИРТАШ.

По его словам, бизнес и политика - две разных вещи.

«Я не занимаюсь политикой», - подчеркнул бизнесмен.