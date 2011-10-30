Фирташ: Ни в какие Партии регионов я вливаться не буду
17:41, 30 октября 2011Политика
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Бизнесмен от политики открещивается
Глава совета директоров группы компаний Group DF Дмитрий ФИРТАШ не планирует вступать в ряды Партии регионов и участвовать в выборах в Верховную Раду Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, бизнесмен заявил это в воскресенье, отвечая на вопрос журналистов в Симферополе.
«Я не буду избираться в депутаты. Ни в какие Партии регионов я вливаться не буду», - сказал Д.ФИРТАШ.
По его словам, бизнес и политика - две разных вещи.
«Я не занимаюсь политикой», - подчеркнул бизнесмен.
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