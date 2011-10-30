Власенко: это как рассматривать дело об убийстве, если нет трупа

Народный депутат, защитник Сергей ВЛАСЕНКО заявляет о необходимости проведения судебного следствия в рамках апелляционного рассмотрения жалобы экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО на приговор, вынесенный Печерским районным судом Киева 11 октября по результатам рассмотрения "газового дела".

"Апелляционный суд обязан провести предварительное заседание, на котором он рассмотрит пакет вопросов, перечень которых четко регулируется уголовно-процессуальным законом. Среди этих вопросов есть вопрос о возможности проведения судебного следствия в Апелляционном суде", - заявил С.ВЛАСЕНКО в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

По мнению защитника, судебное следствие должно быть проведено, в частности, из-за того, что во время рассмотрения дела Ю.ТИМОШЕНКО Печерским райсудом не были допрошены многие ключевые свидетели.

"Вот таких людей у нас есть где-то с десяток, которые абсолютно четко имеют отношение к делу, но которые по различным причинам не были допрошены. Потому мы считаем, что Апелляционный суд обязан допросить этих людей", - отметил он.

Кроме того, С.ВЛАСЕНКО сообщил, что сторона защиты будет настаивать на назначении Апелляционным судом г. Киева новых экспертиз во время рассмотрения им «газового дела».

"Мы считаем, что Апелляционный суд обязан назначить новые экспертизы. Ну, например, в материалах дела Юлии Владимировне инкриминируется превышение власти, которое выражалось в том, что она якобы вместо Кабинета министров собственноручно подписала документ под названием "Директивы". При этом в материалах дела отсутствует подписанный ею документ. Есть документ, на котором стоит факсимиле. Хотя у нас лежит экспертиза, что это якобы ее собственноручная подпись. То есть ситуация вообще абсурдная: нет оригинала документа, подписание которого инкриминируется как преступление. То есть это приблизительно то же, что если рассматривать дело об убийстве при отсутствии трупа", - сказал С.ВЛАСЕНКО.

"То есть вот это все мы хотим, чтобы Апелляционный суд исследовал полной процедурой – не в процедуре короткого слушания, когда объявляется только апелляционная жалоба, рассматриваются какие-то формальные моменты и после этого суд выносит свой вердикт", - отметил С.ВЛАСЕНКО.