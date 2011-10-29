Эксперт: в европерспективе Украине отказывает не Брюссель, а Берлин

Решение о том, будет ли любому европейскому государству предоставлена перспектива интеграции или нет, принимается не в Брюсселе, т.е. не Европейской комиссией и не Европейским парламентом, а национальными главами государств и правительств стран-членов. Следовательно, в «европейской перспективе» Украине отказывает не Брюссель, а, среди прочих, прежде всего Берлин.

Об этом в своей статье для ZN.UAпишет немецкий эксперт, экс-руководитель Фонда имени Фридриха Эберта Винфрид Шнайдер-Детерс.

Он пояснил, что политика Германии в отношении Украины отражается на официальной политике Европейского Союза, поэтому при многих обстоятельствах вместо «Брюсселя» можно подразумевать «Берлин».

Немецкое правительство под «ассоциацией» Украины понимает альтернативу членству, а не подготовку к членству. Поэтому оно категорически отклоняет желание украинской стороны внести в преамбулу Соглашения об ассоциации обещание перспективы членства. Берлин опасается, что вследствие такой перспективы интеграции запустится механизм «автоматического вступления».

«В чем причина такой позиции Берлина относительно Украины? – пишет автор. – Само собой разумеется, что возможное членство Украины в настоящее время не стоит на повестке дня из-за только что преодоленного глобального финансового кризиса и, прежде всего, ввиду актуального кризиса европейской валюты. Но речь не идет о немедленном начале переговоров о вступлении. Европейский Союз должен официально объявить о своей принципиальной готовности принять Украину в качестве своего члена тогда, когда страна выполнит «копенгагенские критерии». Для подготовки Украины к таким переговорам промежуток времени в 10-15 лет кажется реалистичным».

Эксперт также отмечает, что во многих отношениях Украина - проблемное государство. И поскольку она относится к сравнительно большим странам Европы (по территории и населению она сопоставима с Испанией), ее проблемы соответственно также большие. «Плательщики нетто» Европейского Союза, в особенности самый большой - Германия, опасаются огромного финансового бремени, которое ляжет на них вследствие вступления Украины. «Получатели же нетто» беспокоятся за свои доли из структурного фонда ЕС.

«В политической сфере Украины за демократическим хаосом, наступившим после оранжевой революции, и взятием власти президентом Януковичем последовала фаза автократического порядка, стабильность которого также сомнительна, - отмечает немецкий эксперт. - Правящая Партия регионов стремится к монополизации политической власти на всей территории страны - полностью по образцу своей сестринской партии «Единая Россия». Украинской экономикой владеет кучка олигархов, чьи интересы определяют экономическую политику президентского правительства. Успешным настоящим предпринимателям (в отличие от паразитических мародеров государственного бюджета) угрожают, применяя криминальные методы, рейдеры. Правосудие используется властью для преследования политической оппозиции - и вообще коррумпируется бизнесом для проведения деловых интересов. Эндемическая коррупция сдерживает развитие продуктивного предпринимательства. Берлин не хочет видеть Европейский Союз, отягощенный такими «украинскими обстоятельствами»».

Уголовно-правовое преследование бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко и ее осуждение на основании статьи украинского Уголовного кодекса, который, по признанию самого президента Януковича, является пережитком советского времени, ослабляет поддержку идеи принятия Украины в Европейский Союз даже со стороны тех новых стран-членов, которые упорно поддерживали ее до сих пор - той же самой Польши. И укрепляет предубеждение старых стран-членов, в частности Германию.