Депутат Швец: власть не гнушается самых грязных методов

Бывший адвокат по делу корпорации «Единые энергетические системы Украины», председатель Комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Виктор ШВЕЦ заявляет о незаконности решения Шевченковского районного суда столицы, который удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры и разрешил ей подать кассационную жалобу по делу корпорации ЕЭСУ в отношении Антонины БОЛЮРЫ и Геннадия ТИМОШЕНКО, которое было «полностью закрыто этим же Шевченковским судом еще в 2004 году».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «Батькивщина».

По словам В.ШВЕЦА, 28 октября суд рассматривал ходатайство ГПУ о возобновлении срока на представление кассационной жалобы на постановление Шевченковского райсуда от 30 декабря 2004 года.

«Вопреки всем нормам юриспруденции и законам логики Шевченковский райсуд растянул для прокуратуры срок подачи кассации с трех месяцев, отведенных законом, до семи лет. Понятно, что ничего общего с правом такое решение не имеет», - сказал депутат.

Он назвал безосновательным такое решение Шевченковского райсуда Киева.

«Никаких законных оснований у суда сегодня не было. Генеральная прокуратура сама 7 лет назад согласилась с приговором суда, и все эти годы не выражала желания обжаловать его. Теперь Банковая дала команду – и они вдруг спохватились, что не согласны с таким решением», - отметил В.ШВЕЦ.

По его словам, суд так спешил с принятием решения, что даже не сообщил всем участникам процесса о дате и времени заседания.

Кроме того, В.ШВЕЦ отметил, что суд «забыл» обратить внимание на то, что законность закрытия дел в отношении Г.ТИМОШЕНКО и А.БОЛЮРЫ была подтверждена решением двух палат Верховного суда в 2005 году.

«Откровенный цинизм, продемонстрированный сегодня, для меня как для юриста абсолютно четко разоблачает тот факт, что это – политический заказ. Власть не чуждается самых грязных методов, чтобы дискредитировать своего главного политического оппонента Юлию ТИМОШЕНКО», - подчеркнул В.ШВЕЦ.

Как сообщал УНИАН, Отдел связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины распространил сообщение, что сегодня Шевченковский районный суд г. Киева удовлетворил ходатайство ГПУ о возобновлении сроков на кассационное обжалование постановлений этого же суда о закрытии уголовных дел в отношении нескольких соучастников бывшего президента корпорации «Единые энергетические системы Украины» Ю.ТИМОШЕНКО.

После вступления в законную силу указанного решения уголовное дело вместе с кассационными жалобами Генеральной прокуратуры будет направлено в Высший специализированный суд по рассмотрению уголовных и гражданских дел для рассмотрения по существу.

20 октября 2011 года Генеральная прокуратура Украины отменила постановление о закрытии уголовного дела в отношении Ю.ТИМОШЕНКО по фактам расхищения бюджетных денег на сумму свыше 25 млн. грн. и уклонения от уплаты налогов на сумму более 20 млн. грн. путем внедрения преступной финансовой схемы расчетов за природный газ корпорацией «Единые энергетические системы Украины» и сокрытия от налогообложения доходов от деятельности ее оффшорной компании Somolli Enterprises Limited.

В Генпрокуратуре настаивают, что Верховный суд Украины в 2005 году решения о закрытии уголовных дел по существу не рассматривал, в удовлетворении ходатайств защитника В.ШВЕЦА в интересах Ю.ТИМОШЕНКО и других было отказано.

Справка УНИАН. Ю.ТИМОШЕНКО в 1995-1997 годах возглавляла корпорацию ЕЭСУ.