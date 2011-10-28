Литвин назвал главную тему следующей пленарной недели

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что вопрос декриминализации ряда статей Уголовного кодекса станет одной из главных тем следующей пленарной недели.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня он заявил во время рабочей поездки в Житомирскую область.

«Я понимаю, что это будет тема дискуссии следующей пленарной недели», - сказал он.

По словам В.ЛИТВИНА, у него состоялась встреча с председателем Комитета ВР по вопросам обеспечения деятельности правоохранительных органов Дмитрием ШВЕЦОМ относительно изучения данного вопроса с юридическими службами парламента.

«Когда говорят, что нужно декриминализировать 364, 365 статьи Уголовного кодекса, то я говорю, что можно и нужно это сделать. Но какие последствия будут из этого решения?», - добавил он.

В частности, по словам председателя ВР, в заключительных положениях соответствующего закона стоило бы зафиксировать, какие последствия это будет иметь для резонансных уголовных дел.

«Я за то, чтобы мы эту проблему решили. Но как мотивировать Верховную Раду, как заставить ее проголосовать?», - спросил он.

При этом В.ЛИТВИН выразил мнение, что те, кто сегодня «кричат о решении этой проблемы, менее всего в этом заинтересованы».