В Харькове «чернобыльцы» захватили Пенсионный фонд

В Харькове группа «чернобыльцев» захватила помещение регионального управления Пенсионного фонда Украины и объявила акцию протеста в связи с невыплатами пенсий.

Как сообщил корреспонденту УНИАН председатель городской организации «Союз Чернобыль Украины» Анатолий ГУБАРЕВ, во второй половине дня около 50 «чернобыльцев» «спонтанно» зашли в помещение Пенсионного фонда, которое находится в здании Госпрома, и «не собираются оттуда выходить».

По его словам, «чернобыльцы» выдвинули требования: «получение гарантий о выплате задолженностей после решения судов, получение гарантий относительно выплаты пенсий в полном объеме как в ноябре - декабре, так и в будущем, а также получение гарантий от прокуратуры области о возбуждении уголовного дела по факту невыполнения судебных решений Пенсионным фондом».

Также А.ГУБАРЕВ сообщил, что у здания Госпрома в настоящее время находится еще большая группа «чернобыльцев», которые не могут зайти в помещение для поддержки протестующих из-за того, что дверь закрыта и помещение находится под охраной.

А.ГУБАРЕВ отметил, что «чернобыльцы» считают мизерными свои пенсии и выражают возмущение в связи с задержками их выплат. Он также сообщил, что эта акция не единственная в Харьковской области, и протестные настроения нарастают.