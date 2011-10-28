Тимченко объяснил, зачем запустили побасенку о передаче земли иностранцам

Распространять неправдивую информацию о задачах и целях законопроекта «О рынке земель» выгодно тем, кто наживался и хотел бы в дальнейшем обогащаться благодаря «мутной» ситуации, долгое время существующей в сфере земельных отношений.

Такое мнение в интервью «Урядовому кур‘єру» выразил председатель Государственного агентства земельных ресурсов Сергей ТИМЧЕНКО.

Он убежден, именно чтобы напугать крестьян и запустили «первую побасенку» о том, что землю продадут иностранцам.

«Должен отмести ее с порога - в законопроекте четко и недвусмысленно сказано, что покупать землю будут иметь право только физические лица – граждане Украины, фермерские хозяйства и государство. Также не смогут скупить все земли и олигархи и приближенные к власти бизнесмены. Ведь прежде чем купить землю, необходимо представить налоговую декларацию, где должны быть четко прописаны доходы и их легальность», - заявил С.ТИМЧЕНКО.

Также, по словам председателя Госземагентства, ограничены земельные площади, которые могут попасть в «одни руки», до 2100 га.

«Хотя, согласно имеющейся у меня информации, в ходе обсуждения этого вопроса в профильном комитете Верховной Рады поступают предложения уменьшить эти размеры до 500-300 гектаров. В результате этой скупки земли на подставных лиц еще больше осложняется», - отметил он.

С.ТИМЧЕНКО подчеркнул, реформа прежде всего направлена на ограничение перепродажи земли и нахождения настоящего владельца.

«Государство не допустит спекуляции землей. В том числе благодаря нормам этого законопроекта. Потому что если кто-то, например, скупил 500 гектаров, а затем решил их перепродать, то в первый год он должен заплатить в бюджет 100% ее нормативной денежной оценки, во второй год – 90%, в третьей – 80% и тому подобное. То есть реформа проводится для тех, кто стремится работать на земле, а не перепродавать ее», - отметил С.ТИМЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 19 июля Кабинет Министров Украины внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона о рынке земель.