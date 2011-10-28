Мазурчак: мне нашли два дома без тепла, но я коньяк на разлив не даю

Первый заместитель председателя КГГА Александр МАЗУРЧАК сообщил, что вчера ему нашли два дома в столице, в которых до сих пор отсутствует отопление, но заметил, что обещал бутылку коньяка за пять таких домов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МАЗУРЧАК сообщил сегодня на брифинге.

Комментируя сюжет на одном из телеканалов, авторы которого, по словам А.МАЗУРЧАКА, не до конца разобрались в ситуации, он заявил, что обещал коньяк за те пять домов, где вообще с начала отопительного сезона не подключалось тепло, а не за те, куда тепло сначала было подано, а затем произошла авария и из-за этого жильцы остались без обогрева квартир.

“11 тысяч домов подключены к отоплению на 100%. Если мне кто-то найдет пять домов, которые не были подключены к отоплению, я дам бутылку коньяку”, - повторил А.МАЗУРЧАК.

Он заявил, что хорошо знает ситуацию в городе: “На сегодняшний момент есть 99 домов, где есть порывы, которые ликвидируются, и где-то через сутки люди снова получают тепло. Это кратковременные перерывы из-за аварий и ликвидации ситуаций... Я отслеживаю каждый день”.

По его данным, на утро сегодняшнего дня 32 дома в столице были без тепла. “Но это вчера лопнули трубы и сегодня до вечера в них будет тепло опять, потому что все будет отремонтировано”, - заверил первый заместитель председателя КГГА.

Возвращаясь к своему обещанию о бутылке коньяка, А.МАЗУРЧАК отметил: “Речь идет о неподключенных. Я один такой дом знаю, а вы его найдите еще... Мне один корреспондент вчера нашел два таких дома. Но я на разлив не даю. Я только бутылками. Поэтому нужно пять”.

А.МАЗУРЧАК заверил, что будет вести мониторинг ситуации в течение всей зимы и требовать оперативного реагирования на аварии.

Как сообщал УНИАН, 26 октября А.МАЗУРЧАК заявил, что основной проблемой отсутствия тепла в некоторых домах Киева являются порывы сетей, а не задержки с запуском отопительного сезона. «То, что киевляне мерзли – это единичные случаи, связанные с порывами и ликвидацией этих порывов», – подчеркнул он. «Поэтому, если сегодня вы мне найдете 5 домов в городе, где не было запущено тепло, я вам выставляю бутылку коньяка», – сказал А.МАЗУРЧАК.