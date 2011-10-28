Саакашвили: Никогда отношения с Украиной не были лучше, чем сейчас

Михаил Саакашвили заявляет, что Украина и Грузия находятся на этапе очень близких и тесных отношений. Об этом сообщают "Подробности".

"Очень много перемен произошло за этот период, но я хочу заявить, что никогда отношения между народами не были лучше, чем сейчас. Это я заявляю с полной ответственностью, и это результат нашей совместной работы в развитии наших стран", - сказал грузинский президент на встрече с вице-премьер-министром Украины Сергеем Тигипко и украинскими бизнесменами в пятницу в Тбилиси.

Он поблагодарил украинскую сторону за то, что сделано в направлении укрепления двусторонних отношений.

Как сообщалось, Тигипко находится в Тбилиси с рабочим визитом, где вместе со своим грузинским коллегой Георгием Барамидзе провел 6-е заседание украинско-грузинской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.