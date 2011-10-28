Учителя засмеяли Азарова

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет, что правительство намерено в 2012 году поднимать зарплаты работникам образования, однако это будет зависеть от темпов роста экономики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, выступая перед участниками Третьего Всеукраинского съезда работников образования.

В своем выступлении премьер-министр подчеркнул, что в течение 2011 года Кабмин пять раз поднимал зарплаты работникам образования. Это заявление Н.АЗАРОВА вызвало неодобрительную реакцию зала. В частности, от участников съезда послышался неодобрительный гул и смех, а также одиночные выкрики «Ганьба!», на что Н.АЗАРОВ отметил, что не ожидал такой реакции зала. Он подчеркнул, что правительство намерено и в 2012 году продолжить повышение заработной платы, однако отметил, что правительство не может сделать это, один раз подняв зарплату на 25-30%. В качестве примера он привел Беларусь, где, по его словам, единоразовое повышение зарплаты бюджетникам на 30% вызвало падение курса национальной валюты.

Н.АЗАРОВ отметил, что Кабмин намерен повышать заработную плату по мере роста экономики Украины.

Также он отметил необходимость улучшения оснащения школ. «Не должно быть через два года ни одной школы с туалетом на улице. Если будет - будем увольнять директоров. Я думаю, что и министерством будут сделаны выводы», - сказал Н.АЗАРОВ.