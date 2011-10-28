Янукович прибыл во Львов
12:59, 28 октября 2011Политика
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А протестующие разошлись...
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ прибыл во Львов с рабочей поездкой.
Как передает корреспондент УНИАН, самолет Президента приземлился на военном аэродроме.
В.ЯНУКОВИЧ ознакомится с реконструкцией Львовского аэропорта и отправится инспектировать евростадион «Арена-Львов», где также даст пресс-конференцию для СМИ.
Также В.ЯНУКОВИЧ планирует посетить Львовский автобусный завод.
Акция оппозиционных сил, которая сегодня утром проходила возле Львовского автобусного завода, завершилась, ее участники разошлись, не ожидая приезд В.ЯНУКОВИЧА.
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