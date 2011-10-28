Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ прибыл во Львов с рабочей поездкой.

Как передает корреспондент УНИАН, самолет Президента приземлился на военном аэродроме.

В.ЯНУКОВИЧ ознакомится с реконструкцией Львовского аэропорта и отправится инспектировать евростадион «Арена-Львов», где также даст пресс-конференцию для СМИ.

Также В.ЯНУКОВИЧ планирует посетить Львовский автобусный завод.

Акция оппозиционных сил, которая сегодня утром проходила возле Львовского автобусного завода, завершилась, ее участники разошлись, не ожидая приезд В.ЯНУКОВИЧА.