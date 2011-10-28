Губернатор передал, что не боится Кличко

В Хмельницкой областной государственной администрации называют недостоверной информацию пресс-службы партии “УДАР” о препятствовании органов власти встречам лидера этой политической силы Виталия КЛИЧКО с активом городов.

Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН сообщила заместитель главы - руководитель аппарата Хмельницкой ОГА Лилия БЕРНАДСКАЯ.

“В понедельник, 24 октября, во время совещания с руководителями подразделений ОГА я обратила внимание на то, что в Хмельницкой области находится Герой Украины, известный спортсмен В.КЛИЧКО. Поэтому я сказала руководителям райгосадминистраций всячески содействовать его визиту. Если необходима помощь со стороны органов власти в организации встреч с общиной, нет вопросов. А то, что сделала пресс-служба партии “УДАР”, является исключительно недостоверной информацией”, - заявила она.

Вице-губернатор утверждает, что пресс-службу партии “УДАР” кто-то умышленно ввел в заблуждение.

По ее убеждению, если бы было препятствование В.КЛИЧКО со стороны власти, “он бы не собирал полные залы людей”.

“Согласитесь, что не так часто к нам приезжают Герои Украины. Тем более человек с мировым именем”, - сказала Л.БЕРНАДСКАЯ.

Она отметила, что Управление внутренней политики Хмельницкой ОГА обратилось с требованием к пресс-службе партии “УДАР” опровергнуть недостоверную информацию относительно давления и препятствовании представителями местной власти встречам В.КЛИЧКО.

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-службы «Удара», в Ривненской и Хмельницкой областях представители местных властей препятствовали встречам лидера партии В.КЛИЧКО с гражданами.

Об этом заявил, в частности, 26 октября заместитель председателя партии «УДАР» Виталий КОВАЛЬЧУК, который сопровождает В.КЛИЧКО в рабочей поездке по Хмельницкой области.

По его словам, за три дня пребывания в Хмельницкой области «ударовцам» несколько раз отказывали во встречах со студентами, педагогами и медиками. Это при том, что заранее было договорено о выступлениях В.КЛИЧКО в этих заведениях, а их представители сами выражали желание встретиться с лидером «УДАРа».

«Уничтожались афиши, которые анонсировали приезд Виталия, работникам заводов, предприятий, образовательных заведений грозили увольнением с работы, а руководителей тех заведений, в которых подобные встречи все же состоялись, вызывали «на ковер» к местным чиновникам», – заявил заместитель председателя партии «УДАР».

«Мы также получили информацию о том, что губернатор Хмельницкой области собирал председателей районов и устраивал «нагоняй» за то, что В.КЛИЧКО разрешили общаться с хмельничанами. Все эти действия местных чиновников свидетельствуют только об одном – власть панически боится диалога В.КЛИЧКО с украинцами», – считает заместитель председателя партии «УДАР».