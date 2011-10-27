Азаров не хочет, чтобы Партия регионов превратилась в КПСС

Глава Партии регионов, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что ПР не должна превратиться в подобие Коммунистической партии Советского Союза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в интервью российской радиостанции «Эхо Москвы».

Отвечая на вопрос, не превращается ли Партия регионов в партию, похожую на Единую Россию или КПСС, Н.АЗАРОВ сказал: «Да нет, наверное нет» .

В то же время он заявил, что сейчас в Украине зарегистрировано почти 200 политических партий, и лишь небольшое их число представлено в парламенте, а большинство является малочисленными «диванными партиями».

По словам премьер-министра, все 20 лет независимости Украины характеризовались нестабильной политической ситуацией. При этом он считает приемлемым, чтобы в Украине выделилось примерно 2-3 крупных политических силы, «которые, конкурируя между собой, меняясь в зависимости от правильности своих действий или наоборот – неправильности, но все-таки приходя к власти, осуществляли реформы».

«Появилась такая идеология, чтобы в Украине было 2-3 политических силы. Ну, я же не буду заниматься «Батькивщиной», пусть «Батькивщина» сама собой занимается. Я не буду заниматься коммунистами – там есть кому заниматься. Я занимаюсь укреплением Партии регионов. Мне хочется, чтобы это была большая, серьезная политическая сила. Разумеется она не должна превратиться в подобие КПСС, иначе она будет опираться только на административный ресурс. А нам хотелось бы, чтобы она опиралась на народ», - заявил Н.АЗАРОВ, отметив, что ПР является демократической партией.