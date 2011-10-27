В «Укрпрофздравнице» заявляют о безосновательных действиях прокуратуры

Действия прокуратуры, которая через суд требует передачи производственно-административного здания ЧАО "Укрпрофздравница" (Киев, ул. Шота Руставели, 39-41) государству в лице Фонда государственного имущества Украины, не имеют под собой реальных оснований.

Об этом заявил журналистам председатель правления ЧАО «Укрпрофздравница» Николай СУББОТА.

«Мы считаем, что действия прокуратуры являются неправомерными, и в ходе судебных заседаний мы будем отстаивать позицию трудового коллектива, который работает в этом здании», - отметил он. По его словам, работники «Укрпрофздравницы» намерены и далее отстаивать свои права в суде, а также проводить мирные акции протеста.

Н.СУББОТА также напомнил, что сегодня в административном здании на ул. Шота Руставели, кроме непосредственно трудового коллектива, работает и правление ЧАО «Укрпрофздравница», которое осуществляет руководство объектами «Укрпрофздравницы» по всей Украине.

Как отметил первый заместитель председателя правления ЧАО «Укрпрофздравница» Владимир БОЙКО, работники предприятия «очень обеспокоены теми процессами, которые происходят вокруг здания, в котором они трудятся во благо всего украинского народа, ведь здоровье нации – приоритетное направление развития нашего государства».

«Фактически сегодня более сотни человек могут остаться без работы и средств к существованию, а санаторно-курортная отрасль в лице лидера по предоставлению санаторно-курортных услуг – без администрации», - добавил он. В.БОЙКО также заявил, что работники «Укрпрофздравницы» и далее планируют защищать свое право на работу «всеми возможными законными методами».

Как сообщил во время судебного заседания по иску прокуратуры представитель со стороны «Укрпрофздравницы», данное здание было построено исключительно за счет собственных средств санаторно-курортной системы профсоюзов в 1978 г. Поэтому, по его словам, ссылки прокуратуры на постановление Совета Министров УССР от 1960 г. о передаче государственного имущества на баланс профсоюзов не могут являться основанием для передачи данного строения государству. Представитель «Укрпрофздравницы» также напомнил, что в соответствии с решением Высшего арбитражного суда Украины от 20 января 1997 г. и его постановлением от 17 июня 1997 г. было установлено, что Федерация профсоюзов правомерно владела и распоряжалась имуществом путем передачи в уставный фонд закрытого акционерного общества «Укрпрофздравница». «Судебным решением была подтверждена законность передачи Федерацией профсоюзов Украины «Укрпрофздравнице» в собственность имущества санаторно-курортных учреждений в обмен на корпоративные права», - отметил он. Помимо того, «Укрпрофздравница» зарегистрировала право собственности на указанное здание в 1999 году и открыто пользуется им с момента создания. Таким образом, государство в лице уполномоченного органа более 10 лет назад официально признало за «Укрпрофздравницей» право собственности на здание.

Суд принял решение продолжить свое заседание 4 ноября т.г.

В то же время около сотни представителей Федерации профсоюзов Украины, работников "Укрпрофздравницы" пикетировали здание Хозяйственного суда Киева, в котором вчера проходило рассмотрение иска прокуратуры, в знак протеста против передачи Фонду госимущества Украины производственно-административного здания "Укрпрофздравницы". Пикетчики призывали судей быть объективными при рассмотрении данного дела, а также заявляли о своей решимости отстоять права на него.

Как сообщал УНИАН, прокуратура Киева обратилась в Киевский хозяйственный суд с иском в интересах Фонда государственного имущества Украины к ЧАО "Укрпрофздравница" о признании права собственности государства на административное строение по адресу: г. Киев, ул. Шота Руставели, 39-41, в котором сегодня располагается центральный аппарат "Укрпрофздравницы".

Частное акционерное общество лечебно-оздоровительных учреждений профсоюзов Украины «Укрпрофздравница», учредителем которого является Федерация профсоюзов Украины и Фонд социального страхования Украины по временной утрате трудоспособности, является лидером рынка санаторно-курортных услуг на Украине и объединяет более 80 санаторно-курортных учреждений, расположенных в различных климатических регионах Украины. Ежегодно около 500 тысяч человек посещают санатории «Укрпрофздравницы» с целью реабилитации, лечения и оздоровления.