Эксперт: Главное в Резолюции то, что двери перед Украиной не закрываются

Председатель Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир ФЕСЕНКО главным в резолюции Европарламента считает то, что Европа из-за дела Юлии ТИМОШЕНКО не отказывается от развития европейской интеграции Украины, от переговоров по новому соглашению с Украиной об ассоциации, о зоне свободной торговли».

Об этом В.ФЕСЕНКО сказал в комментарии УНИАН.

Эксперт подчеркнул, что принятая сегодня объединенная резолюция Европарламента по Украине «отображает весь спектр мнений относительно Украины, отношений между Европой и Украиной, существующих в Европарламенте».

Политолог отметил, что «там - и критика в отношении дела Ю.ТИМОШЕНКО, ее приговора, и это будет отображать позицию, в первую очередь, союзников Юлии Владимировны по Европейской Народной Партии и вообще обеспокоенность европейских политиков относительно ситуации вокруг Ю.ТИМОШЕНКО. Но главное для Украины в этой резолюции – это то, что Европа не отказывается из-за дела Ю.ТИМОШЕНКО от развития европейской интеграции Украины, от переговоров по новому соглашению с Украиной об ассоциации, о создании зоны свободной торговли с ЕС».

Эксперт подчеркнул, что «несмотря на дискуссии, политические препятствия, связанные с делом Ю.ТИМОШЕНКО, переговорный процесс продолжается, и двери перед Украиной не закрываются. Думаю, что обе стороны: и Европейский Союз, и Украина заинтересованы в том, чтобы преодолеть эти политические препятствия, все же выйти на подписание соглашения об ассоциации».

Как сообщал УНИАН, в резолюции Европарламента, принятой 27 октября, говорится о необходимости предоставить Украине перспективу членства в Евросоюзе.

“Европарламент придерживается мнения, что углубление отношений между ЕС и Украиной и факт предоставления Украине европейской перспективы имеют большое значение и в интересах обеих сторон; признает стремление Украины в соответствии со статьей 49 Соглашения ЕС, при условии выполнения всех критериев, в том числе уважения к принципам демократии, прав человека, фундаментальных свобод и верховенства права”, - написано в первом пункте резолютивной части документа.

Вместе с тем Европарламент считает, что сохранение приговора бывшему премьер-министру Ю.ТИМОШЕНКО в нынешнем виде содержит риски для заключения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.