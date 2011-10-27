В резолюции Европарламента регионалы увидели много «политических вещей»

В Партии регионов положительно оценивают сегодняшнюю резолюцию Европейского парламента о ситуации в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на пресс-конференции народный депутат Украины от ПР Алексей ПЛОТНИКОВ.

«Мы отмечаем позитивы в том, что состоялась острая дискуссия, что Украина была в центре внимания, возможно, одним из главных событий, которым занимался Европарламент в течение последних месяцев», - сказал он.

«Не можем не приветствовать эту дискуссию. Это положительно», - подчеркнул А.ПЛОТНИКОВ.

По его словам, важно то, что в резолюции поддерживаются стремления Украины о вступлении в ЕС. «Особенно приветствуем определение европейской перспективы Украины, которое прописано в этой резолюции», - сказал А.ПЛОТНИКОВ.

Он считает, что в резолюции говорится об открытости ЕС к Украине. «В резолюции зафиксированы последовательные шаги Украины, и это касается структурных реформ и преобразований в экономической и политических сферах в Украине», - подчеркнул А.ПЛОТНИКОВ.

В свою очередь народный депутат Украины от Партии регионов Елена БОНДАРЕНКО сказала, что «с подачи европейских политиков, которые состоят в политическом союзе с "БЮТ-Батьківщиною", конечно, были внесены отдельные пункты по делу ТИМОШЕНКО».

«Эти рекомендации имеют практически политический характер, они основываются на эмоциях, на личном отношении к госпоже ТИМОШЕНКО сочувствующими ей политиками, а также ее политических партнеров, в частности по Европейской народной партии», - подчеркнула Е.БОНДАРЕНКО.

По ее словам, в ПР внимательно прочитали все, что касается Ю.ТИМОШЕНКО, и сделали для себя вывод, что «для страны неприемлемо и недопустимо, когда по настоятельным рекомендациям Европарламента мы должны вмешиваться в судебный процесс». Она признает, что судебная система в Украине несовершенна, но вмешательство в ее деятельность со стороны власти не сделает эту систему совершеннее.

А.ПЛОТНИКОВ подчеркнул, что в резолюции действительно говорится о том, что сохранение приговора Ю.ТИМОШЕНКО содержит риски для заключения соглашения об ассоциации с ЕС, но речь идет только о рисках. Он добавил, что «действительно там есть (речь идет о резолюции – УНИАНЕ) много политических и общегражданских вещей, но что касается рисков, то мы готовы эти риски минимизировать, мы готовы обсуждать эти риски».

Вместе с тем на пресс-конференции не было сказано четко, готова ли фракция Партии регионов поддержать предложения от оппозиции о декриминализации статьи Уголовного кодекса, по которой осуждена Ю.ТИМОШЕНКО.

Е.БОНДАРЕНКО подчеркнула, что только после того, как будут такие предложения, они будут проработаны, и будет выражена позиция на этот счет.