СБУ угрожает взломать двери в квартире бывшей работницы ЕЭСУ

В Днепропетровске Служба безопасности Украины пытается ворваться в квартиру бывшей работницы корпорации ЕЭСУ Лидии СОКОЛЬЧЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЮТ.

Как отметили в БЮТ со ссылкой на сына Л.СОКОЛЬЧЕНКО Владислава, работники СБУ пытались войти в дом приблизительно с 14.00, однако не могут этого сделать, поскольку хозяйки нет дома. В.СОКОЛЬЧЕНКО отметил, что работники СБУ пытаются провести обыск на основании постановления Шевченковского райсуда.

“Оснований для этого я не знаю, поскольку они не дают полностью прочитать документ", - сказал он. Сын Л.СОКОЛЬЧЕНКО также отметил, что он находится с работниками СБУ на лестнице перед квартирой. По его словам, сейчас перед квартирой находятся трое сотрудников правоохранительных органов, но они обещают вызвать подкрепление и взломать двери, если их не впустят в квартиру.

Как сообщал УНИАН, 26 октября в партии «Батькивщина» заявили, что у них есть информация о том, что уже в пятницу, 28 октября, планируется заседание Шевченковского районного суда Киева по представлению Генеральной прокуратуры Украины о возобновлении уголовных дел в отношении руководства корпорации «Единые энергетические системы Украины».

«Мы имеем информацию, что готовится срочное заседание Шевченковского райсуда Киева, чтобы открыть путь Генеральной прокуратуре для возобновления дела по ЕЭСУ», - сказал первый заместитель председателя партии «Батькивщина» Александр ТУРЧИНОВ.

В свою очередь защитник экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО Сергей ВЛАСЕНКО отметил, что Генеральная прокуратура, заявляя, что есть новые основания для возобновления дела относительно ЕЭСУ, говорит неправду.

С.ВЛАСЕНКО напомнил, что Генпрокуратура ссылается на якобы какие-то новые данные, полученные из США и проходящие в рамках дела экс-премьер-министра Украины Павла ЛАЗАРЕНКО.

По словам С.ВЛАСЕНКО, еще в 2004 году суд США изъял из дела П.ЛАЗАРЕНКО все моменты, которые были связаны с деятельностью Ю.ТИМОШЕНКО и ЕЭСУ. «Никаких новых данных не существует», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

Также С.ВЛАСЕНКО продемонстрировал копию постановления Верховного Суда Украины от 11 ноября 2005 года, согласно которому подтверждалось, что все решения судов о закрытии уголовных дел в отношении руководства ЕЭСУ, в частности, Ю.ТИМОШЕНКО, Александра ТИМОШЕНКО, Геннадия ТИМОШЕНКО, Евгения ШАГО, Лидии СОКОЛЬЧЕНКО и Антонины БОЛЮРЫ, являются законными.