Наливайченко хочет донести до Януковича, что момент - принципиальный

Партия “Наша Украина” соберет подписи под обращением к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой устранить все препятствия для подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Нашей Украины” со ссылкой на председателя политсовета партии Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО.

Он сообщил, что парламентская группа партии «Наша Украина» внесет на рассмотрение Верховной Рады проект постановления в поддержку заключения Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

«Мы начинаем сбор подписей народных депутатов под обращением к Президенту Украины с требованием устранить все препятствия к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС в этом году», – заявил политик.

По словам В.НАЛИВАЙЧЕНКО, сегодня для Украины – принципиальный момент в реализации европейского выбора. Он убежден, что заключение соглашения об ассоциации с ЕС – это важный шаг к возвращения в содружество европейских народов и выход из «буферной зоны» постсоветского пространства, подконтрольного Москве.

«По сути, это вопрос цивилизационного выбора между свободой и диктатурой, уважением к правам человека и беззаконием власти, европейскими стандартами жизни и нынешней постсоветской бедностью», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Политик подчеркнул, что только решительная позиция украинского общества, всех проевропейских общественных и политических сил заставят власть не отступить от пути европейской интеграции.

«Европейский выбор должен получить выразительную поддержку в украинском парламенте», - считает он.