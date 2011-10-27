II Всеукраинский конкурс «лучший пекарь» и «Лучший кондитер» 2011 года

Всеукраинская ассоциация пекарей, Всеукраинский профсоюз работников пищевой и перерабатывающей промышленности, смежных отраслей приглашает на финал национального этапа 2-го Всеукраинского конкурса профессионального мастерства в хлебопекарской отрасли, который состоится 1 ноября в 16:00.

На конкурсе будут представлены работы лучших мастеров из Запорожской, Львовской, Черниговской, Одесской, Днепропетровской областей, Автономной Республики Крым в 4 номинациях: «Лучший пекарь», «Лучший мастер АРТ-класса», «Лучший кондитер», «Лучшая композиция Евро-2012».

Победители конкурса будут награждены призами – поездками на лучшие зарубежные производства в Финляндию и Польшу.

Конкурс состоится по адресу: г. Киев, ул. Генерала Родимцева, 7, Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины (в корпусе столовой, актовый зал).

Аккредитация обязательна!

Аккредитация проводится до 16:00 понедельника, 31 октября, по телефону 444-88-85, Юлия ШЕЙКО.