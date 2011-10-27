Янукович: Каждое 15-е преступление в Украине совершают несовершеннолетние

Каждое 15-е преступление в Украине совершено несовершеннолетним.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня на Всеукраинском совещании по вопросам защиты прав ребенка.

«Несмотря на победные реляции ответственных органов власти, продолжают расти подростковая преступность и количество преступлений, совершенных против детей. Среди осужденных и взятых под стражу таких (несовершеннолетних - УНИАН) насчитывается более 8 тыс. Для меня это красноречивое свидетельство слабой работы власти по предупреждению детской преступности. А в некоторых местах эта работа полностью отсутствует», - наголосив Президент Украины.

По его словам, проблемными вопросами является также преступность среди детей и дети, постравшие от преступлений.

В.ЯНУКОВИЧ также обратил внимание на необходимость расширения разъяснительной работы в вопросах защиты прав детей, которые находятся в конфликте с законом.