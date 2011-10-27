Справляются ли украинские СМИ со своими функциями (опрос)

Гражданское общество и СМИ «довоспитывают» друг-друга, считают украинские журналисты.

Журналист Виталий ПОРТНИКОВ в ходе экспертного опроса LB.uaо роли средств массовой информации в жизни общества отметил, что «медиа могут стать именно той площадкой, где будет обсуждаться не только текущее положение дел, но и то, что нужно будет делать, когда именно от общества будет на самом деле зависеть ситуация в стране». По его словам, это время придет тогда, когда власть в стране почувствует свою подотчетность обществу. «Когда к политическим партиям будут относиться не как к футбольным командам, а как к тем, чью деятельность нужно контролировать. В частности, реагируя на сообщения в медиа», - считает В.ПОРТНИКОВ.

По мнению его коллеги, ведущего «Свободы слова» на ICTV Андрея КУЛИКОВА, сегодня медиа в Украине не справляются со своими функциями. «Мы не исполняем - в большинстве своем - функцию посредника между гражданами страны, которую должны исполнять СМИ. Мы более-менее справляемся с посредничеством между теми, кто руководит страной, и другими гражданами. Правда, в одну сторону – от власти к тем, кем она руководит. А вот роли информатора для людей из разных регионов, людей наемного труда о жизни других людей наемного труда, у нас пока нет. Но в Украине достаточно активных журналистов и руководителей СМИ, в обществе растет понимание необходимости таких медиа. Так что со временем, думаю, ситуация изменится в лучшую сторону», - сказал А.КУЛИКОВ.

Соня КОШКИНА - шеф–редактор Интернет-портала LB.ua, в свою очередь, высказала мнение, что гражданское общество в Украине и СМИ друг-друга «довоспитывают». «Могут ли существовать свободные медиа в условиях ограничений свобод в стране? Могут ли в свободной стране, в зрелом гражданском обществе процветать несвободные медиа? Ответ – нет. Но это – говоря о государствах старой демократической традиции. Тогда как в Украине медиа, особенно новые – электронные, являются серьезным инструментом формирования гражданского общества. И чем сильнее «крепнет» гражданское общество, тем больше «кислорода» получают СМИ. И это – одна из «примет нашего времени». Как и то, что отечественные медиа не просто транслируют определенные смыслы, самостоятельно их генерируют», - отметила С.КОШКИНА.

«Наряду с новыми смыслами генерируются и новые формы. Особенно – в Интернете. Аудитории есть из чего выбрать. Предоставить ей максимально широкую возможность такого выбора – задача современных медиа», - считает шеф-редактор Интернет-портала LB.ua, который 27 октября празднует свое двухлетие.