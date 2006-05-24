Александра Зинченко хотят отстранить от руководства партией

Президиум Партии патриотических сил Украины (ППСУ) намерен предложить политсовету партии сместить с поста председателя Александра Зинченко.

Напомним, что бывший глава секретариата президента Украины Александр Зинченко возглавил ППСУ по итогам второго этапа I съезда партии. На выборах в Верховную раду партия заняла 30 место, получив 0,1% голосов избирателей.

Как сообщил заместитель председателя ППСУ Вячеслав Негода, решение о возможной отставке было принято во время заседания президиума партии, на которое Александр Зинченко прибыл с опозданием почти на час. «И это, к сожалению, уже система,– рассказал господин Негода.– Он либо не хочет исполнять эти обязанности, либо не может. И вполне естественно, что на заседании президиума было выдвинуто предложение созвать политсовет партии, на котором обсудить отстранение Александра Зинченко от руководства партией». По словам Вячеслава Негоды, ознакомившись с решением президиума, господин Зинченко молча покинул собрание.

Предварительно заседание политсовета назначено на 24 июня, и, если на нем будет решено об отстранении господина Зинченко с поста главы партии, должен пройти внеочередной съезд ППСУ, который и примет окончательное решение. Олеся Божко, пресс-секретарь Александра Зинченко, сообщила, что лидер ППСУ опоздал на заседание президиума на 15 минут, причем предупредив об этом руководство партии. «Согласно уставу партии ПСПУ, право проводить и созывать президиум имеет исключительно глава партии, или его первый зам, – сказал госпожа Божко. – Есть еще несколько положений, согласно которым проведение президиума не правомерно». По словам пресс-секретаря, господин Зинченко будет «инициировать проведение внутреннего служебного расследования».

Обком со ссылкой на КоммерсантЪ-Украина