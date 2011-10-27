Только трое из 14 глав фракций Киеврады обнародовали свои доходы

Из 14 председателей депутатских фракций в Киевраде только трое согласились обнародовать свои декларации о доходах в ответ на запрос Укринформа.

В частности, председатель депутатской фракции "Сильная Украина" Лев Парцхаладзе указал, что получил в 2010 году доходов на сумму 3 млн 287 тыс. 57 грн; депутатской группы "Социальная справедливость" Алла Шлапак - 26 тыс. 649 грн; депутатской фракции "Гражданский актив Киева" Александр Пабат - 164 тыс.192 грн.

При этом А.Пабат отметил, что, в соответствии с ч.1 ст.6 Закона Украины "О статусе депутатов местных советов", он выполняет свои депутатские обязанности на общественных началах. "Однако я лично поддерживаю публичность и прозрачность представителей власти любого уровня", - сказал депутат.

Еще три народных избранника отказались предоставить сведения о доходах. В их числе председатели депутатских фракций "Блок Юлии Тимошенко -"Батькивщина" - Татьяна Мелихова, "Столичные реформы" - Юрий Дмитрук и "Народная партия" - Валерий Мошенский. Свое решение они аргументировали ссылкой на ту же все-таки ст.6 Закона "О статусе депутатов местных советов". В.Мошенский в придачу выразил мнение, что такая информация, в соответствии с Законом Украины "О доступе к публичной информации", является конфиденциальной.

Другие восемь руководителей фракций Киеврады вообще не ответили на информационный запрос.

Проигнорировали предложение обнародовать свои доходы руководители фракции "УДАР (Украинский демократический альянс за реформы) Виталия Кличко" - Виталий Кличко, фракции "Партии регионов" - Алексей Омельяненко, фракции "Блок Николая Катеринчука" - Алексей Резников, фракции "Республика Киев" - Денис Москаль, фракции "Киевляне" - Борис Дробот, фракции "Возрождение Киева" - Николай Лукьянюк, фракции "Спортивный Киев" - Виктор Гринюк.