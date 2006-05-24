Профсоюз заявил на акцию протеста 50 тысяч человек

Сегодня в Киеве Федерация профсоюзов Украины проведет массовую акцию протеста против повышения цен на газ и электроэнергию без соответствующей социальной защиты граждан.

ФПУ рассчитывает, что в акции примут участие около 50 тыс. человек. О своем участии в акции заявили профсоюзы железнодорожников, Академии наук, Вооруженных Сил, малого и среднего бизнеса.

В то же время независимые профсоюзы не принимают участие в акции.

Справка УНИАН. 1 мая вступили в силу постановление Национальной комиссии регуляции электроэнергетики от 30 марта о повышении на 25% цен на газ и тарифов на электроэнергию для населения.

Тарифы на газ и электроэнергию для населения НКРЕ предлагала повысить еще с 1 января с.г., однако тогда Минюст не зарегистрировал данные постановления из-за отсутствия согласия на их повышение со стороны профсоюзов.

ФПУ приняла решение провести 24 мая в Киеве массовую демонстрацию протеста против повышения цен без соответствующей социальной защиты граждан. В ответ на это решение Кабинет Министров Украины инициировал проведения переговоров, которые состоялись 20 и 23 мая. Вчера лидеры ФПУ заявили, что требуют от Кабинета Министров отменить постановление о повышении цен на газ и электроэнергию для продолжения переговоров.