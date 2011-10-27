Людей в регионах не пускали к Кличко под страхом увольнения

В Ровенской и Хмельницкой областях представители местной власти препятствовали встречам лидера партии «УДАР» Виталия КЛИЧКО с гражданами. Об этом заявил заместитель председателя партии «УДАР» Виталий КОВАЛЬЧУК, который сопровождает В.КЛИЧКО в рабочей поездке по Хмельницкой области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, по словам В.КОВАЛЬЧУКА, за три дня пребывания в Хмельницкой области «ударовцам» несколько раз отказывали во встречах со студентами, педагогами и медиками. Это при том, что была предварительная договоренность о выступлениях В.КЛИЧКО в этих заведениях, а их представители сами изъявляли желание встретиться с лидером «УДАРа». «Уничтожались афиши, которые анонсировали приезд Виталия, работникам заводов, предприятий, образовательных заведений грозили увольнением с работы, а руководителей тех заведений, в которых такие встречи все же состоялись, вызывали «на ковер» к местным чиновникам», – сообщил В.КОВАЛЬЧУК.

Как отмечают в партии, «сами жители регионов, которые пришли пообщаться с В.КЛИЧКО, говорили: если уже сегодня, когда предвыборная кампания не стартовала, КЛИЧКО – Герою Украины, чемпиону мира по боксу, руководителю одного из крупнейших благотворительных фондов – препятствуют встречаться с людьми, то что же будет во время самих выборов?».

В.КОВАЛЬЧУК отметил, что партия «УДАР» будет защищать право украинцев на свободу собраний. В частности, партийцы готовят официальное обращение к руководству Ровенской области с требованием объяснить, почему в последнюю минуту было отказано во встрече со школьниками и коллективом ровенской школы №23, где Виталий вместе с братом Владимиром впервые побывали в 2003 году и говорили на темы здорового образа жизни.

«Мы также получили информацию о том, что губернатор Хмельницкой области собирал глав районов и устраивал «нагоняй» за то, что В.КЛИЧКО разрешили общаться с хмельничанами. Все эти действия местных чиновников свидетельствуют лишь об одном – власть панически боится диалога В.КЛИЧКО с украинцами», – считает заместитель председателя партии «УДАР».