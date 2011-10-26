Благодаря Черномырдину Украина и Россия пережили кризис

Благодаря послу РФ Виктору Черномырдину Украина и Россия пережили кризис в двухсторонних отношениях.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Москве, об этом Посол Украины в России Владимир ЕЛЬЧЕНКО сказал сегодня в Москве на вечере памяти В. Черномырдина.

«Во многом благодаря усилиям Виктора Степановича отношения Украины и России не сползли до точки не возврата, тогда это могло быть и мы это прекрасно помним и за это ему признательны», - сказал В.ЕЛЬЧЕНКО.

Он сообщил, что неоднократно общался с В.Черномырдиным в Киеве, и каждая встреча осталась в памяти.

«Он всегда поражал своими глубокими знаниями, несмотря на тему, которая обсуждалась – от экономики до политики. Самое главное, что в тех вопросах, по которым мы не соглашались, он очень умело отстаивал свою позицию, и всегда оставалась к его мнению симпатия», - сказал посол.

«Скажу откровенно, В.Черномырдина как посла России в Украине не хватает. Он очень много сделал, сумел Украину полюбить, очень много объездил, все знал. Люди ему отвечали тем же. Уверен, что ему работалось в Киеве послом комфортно и хорошо, не смотря на то, что он работал в непростой период отношений между нашими странами», - добавил В.ЕЛЬЧЕНКО.

По его словам, даже его идеологические противники относились к нему с глубочайшим уважением и никогда не переходили грань, понимая, что общаются с великим человеком.

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Виктор Степанович ЧЕРНОМЫРДИН во время своей работы в Киеве (2001-2009 гг.) пользовался огромной поддержкой, позволявшей выиграть президентские выборы.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом министр иностранных дел России Сергей ЛАВРОВ сказал сегодня в Москве на вечере памяти В.Черномырдина.

«В.Черномырдин не отделял себя от Украины. И мы знаем, что в Украине его не считали чужим человеком. Там даже проводились опросы определенные, в соответствии с которыми, если бы он баллотировался в Президенты Украины, он победил бы с огромным отрывом», - сказал С.ЛАВРОВ.

«Я ничего не хочу сказать плохого о людях, которые баллотировались на эти посты – они сами ему об этом говорили, и это очень ценно для понимания масштабов этой личности», - добавил министр.

Он отметил, что для МИД РФ было огромной честью, когда В.ЧЕРНОМЫРДИН был назначен послом России в Украине.

По его словам, в этом качестве он проявил себя как человек, который «видит далеко за горизонт» и думает о стратегических интересах своей Родины.

С.ЛАВРОВ также отметил, что В.Черномырдин был очень щедрым человеком, а свой талан употреблял всегда на службу Родине.

Он подчеркнул, что В.Черномырдин никогда не уходил от ответственности при решении сложнейших проблем.

«Его обаяние легендарно, юмор стал классическим, отражающим во всей полноте нашу эпоху», - сказал С.ЛАВРОВ.

Он, в частности, рассказал, что на одном из приемов, когда предлагались напитки, В.Черномырдин выбрал виски, и официант ему предложил разбавить его водой. На что тот ответил, что если бы виски нужно было разбавлять, это бы делали на заводе, вспомнил С.ЛАВРОВ.

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Как сообщал УНИАН, специальный представитель Президента РФ по вопросам экономического сотрудничества с государствами-участниками СНГ, бывший глава правительства РФ, экс-посол РФ в Украине В.Черномырдин скончался в Москве в ночь на 3 ноября 2010 года на 73-м году жизни.